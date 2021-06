Fintechs : l'appli Dave va fusionner avec une SPAC à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dave va devenir une société publique en fusionnant avec une SPAC. L'application de services financiers soutenue par le milliardaire Mark Cuban va en effet entrer à Wall Street en se rapprochant de VPC Impact Acquisition Holdings III. L'entité issue de l'opération (cotée sous le mnémo 'DAVE') vaudra près de 4 milliards de dollars. Tiger Global Management, Wellington Management et Corbin Capital Partners ont accepté d'investir 210 millions de dollars dans le cadre de la fusion entre les deux entités.

Pour rappel, une SPAC (Special Purpose Acquisition Company) est société sans activité opérationnelle qui permet de lever des capitaux par le biais d'une offre publique dans le but de fusionner dans un délai allant jusqu'à deux ans avec une société non cotée, permettant à celle-ci d'entrer en Bourse plus rapidement que par les procédures classiques.

Lancée en 2017, Dave se définit comme une application destinée à aider les Américains à éviter de payer des milliards de dollars de frais de découvert facturés par les banques traditionnelles. Dave est désormais une plateforme financière qui compte plus de 10 millions de clients et leur permet d'effectuer des opérations bancaires, d'obtenir des informations financières, ou encore de bénéficier d'une protection contre les découverts.

L'opération devrait être bouclée d'ici la fin de l'année.