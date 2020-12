FinTake Group : du nouveau

(Boursier.com) — FinTake Group, premier acteur indépendant français du financement locatif des équipements pour l'entreprise à travers ses marques Leasecom et NBB Lease, a été choisi pour son expertise de plus de 35 ans du marché de la location comme Partenaire exclusif du fonds AXA Nov Lease créé par AXA Investment Managers.

Ce fonds AXA Nov Lease - qui vise un objectif de 100 à 300 ME - permet aux artisans, aux TPE et aux PME de bénéficier d'une nouvelle alternative de financement de leurs actifs (équipements informatiques, téléphonie, terminaux de paiements, équipements du CHR, ...) via un contrat de location financière.

Grâce à la location financière, les entreprises peuvent accéder plus simplement aux équipements dont elles ont besoin pour maintenir ou adapter leur activité (travail à distance, digitalisation ...) face aux contraintes de la crise sanitaire, tout en préservant leur trésorerie et leur capacité d'endettement.

En effet dans le contexte de la crise du Covid-19 et de son impact sur l'économie, la capacité des entreprises à faire face est étroitement liée à des problématiques de trésorerie et de financement. C'est encore plus vrai pour les artisans et les petites entreprises, qui n'ont pas les reins aussi solides que les grands groupes ni le même niveau de résilience. Les secteurs les plus fragilisés, ou considérés comme les plus à risque, rencontrent également des difficultés supplémentaires du fait du durcissement des conditions d'octroi des financements par certaines banques...