Finfrog lève 5 ME avec Raise Ventures

Finfrog lève 5 ME avec Raise Ventures









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un premier tour de table de 3 millions d'euros en 2019, finfrog, la Fintech qui bouscule les codes du microcrédit aux particuliers, intensifie son développement et annonce une levée de fonds de 5 millions d'euros avec RAISE Ventures.

Objectif : Sortir 10 millions de Français de la spirale du découvert bancaire ! Plus de 10 millions de Français sont aujourd'hui systématiquement à découvert tous les mois. Cela représente un actif sur quatre, avec un montant mensuel moyen du découvert qui s'élève à 360 euros. C'est précisément pour répondre à ce besoin que finfrog a développé une offre de microcrédit avec des montants variant de 100 à 600 euros.

Les frais liés au découvert bancaire peuvent en effet s'avérer particulièrement coûteux pour les Français, ceux-ci s'élevant en moyenne à 45 euros par découvert. La crise économique liée au Covid-19 expose par ailleurs davantage les ménages aux conséquences du découvert. "En proposant des micro-prêts de courte durée, 10 fois moins chers que le découvert bancaire, finfrog se pose en véritable alternative responsable. Depuis son lancement en 2016, finfrog a accompagné plus de 60.000 clients" commente l'entité.

"Avec finfrog, nous avons voulu créer une alternative responsable au découvert bancaire avec des tarifs accessibles et des critères d'octroi ouverts au plus grand nombre. La crise que nous traversons actuellement nous rappelle plus que jamais le rôle que nous avons à jouer pour proposer des solutions de financement alternatives", explique Riadh Alimi, fondateur et CEO de finfrog