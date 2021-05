Finary annonce une levée de fonds de 2,2 millions d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Finary , fintech française qui propose un service de suivi et d'optimisation de patrimoine en ligne et en temps réel, annonce une levée de fonds de 2,2 millions d'euros en seed.

Ce tour de table est mené par Speedinvest avec la participation de Y Combinator, Kima Ventures ainsi que des Business Angels comme Raphaël Vullierme, cofondateur de Luko. Le financement va permettre à la jeune pousse de poursuivre le déploiement en France et en Europe de son service ainsi que le développement de nouvelles fonctionnalités. Finary entend par ailleurs renforcer ses effectifs au cours de l'année...