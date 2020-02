Finance : Rouvier Associés change de nom et devient Clartan Associés

Finance : Rouvier Associés change de nom et devient Clartan Associés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de Gestion de Portefeuille indépendante depuis 1986,Rouvier Associés change de nom et devient Clartan Associés. Littéralement 'montreurs de lumière', ce nouveau nom est un signe fort pour les clients et partenaires qui trouveront à travers les 2 syllabes de Clartan, le souci de fluidité et de transparence mais également une approche d'investisseurs long terme qui suppose patience et large horizon temporel ; un espace-temps qui nous distingue. Le nouveau nom permet également de résonner plus facilement au plan international , déclarent Marc de Roüalle et Olivier Delooz, associés de Clartan Associés. Jean-Baptiste Chaumet et Guillaume Brisset, associés de Clartan Associés ajoutent : L'ADN fort de notre maison bâtie sur la collégialité, notre identité d'entrepreneurs, le développement européen et notamment en Allemagne, font que le moment était idéal pour accompagner le changement de dimension de notre boutique de gestion par un nouveau nom : Clartan Associés. Le nom change, mais l'équipe, la collégialité, le processus de gestion demeurent. Chez Clartan Associés nous n'avons pas de gérant phare, seule notre gestion collégiale est la meilleure des vigies .

Rappelons que Clartan Associés déploie une gestion actions pour des clients particuliers et institutionnels. L'offre se décline au sein des 4 compartiments de la Sicav Rouvier (Rouvier Patrimoine, Rouvier Evolution, Rouvier Valeurs et Rouvier Europe), gérés en équipe selon un style unique qualifié de "Quality & Value". Cette expertise est complétée par une offre de multi-gestion dédiée à la clientèle privée. Elle gère aujourd'hui plus d'1,4 milliard d'euros d'actifs. La société de gestion de portefeuille est réputée pour la performance long terme de ses fonds patrimoniaux.