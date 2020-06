Finance : décès d'Alain Leclair

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'AFG, Emergence, Paris Europlace annoncent avec une grande tristesse le décès d'Alain Leclair survenu lundi 15 juin 2020.

Homme de conviction, de réflexion et d'action, Alain Leclair a été en pionnier, un inlassable promoteur de l'industrie de la gestion d'actifs pour compte de tiers en France et en Europe. Homme de marché, d'entreprise et fédérateur de projets au service de la collectivité, sa carrière est le reflet d'un engagement pour mettre la finance au service du financement de l'économie.

Alain Leclair a réalisé l'union au sein de l'AFG, de l'ensemble des sociétés de gestion, quelles que soient leur taille ou leur origine. Au cours de ses 4 mandats à la présidence puis comme président d'honneur de l'AFG, il a insufflé à l'entreprise un esprit novateur, résolument tourné vers l'avenir et vers l'Europe, appelant à la mobilisation de l'épargne pour financer durablement l'économie.

Alain avait saisi, en précurseur, que la gestion d'actifs est un métier à part entière, au service des investisseurs, particuliers et institutionnels. Il a consacré, avec succès, sa vie à agir infatigablement pour que cette vision devienne la réalité que nous connaissons tous aujourd'hui. Nous lui en sommes extrêmement reconnaissants , déclare Eric Pinon, président de l'AFG et qui fût son vice-président entre 1997 et 2003.

Avec la création en 2012 d'Emergence, fonds d'incubation qu'il a présidé jusqu'à fin 2019, Alain Leclair a conçu et porté une initiative de Place innovante et ambitieuse pour permettre aux sociétés de gestion françaises indépendantes de franchir un palier de croissance et d'être accompagnées dans l'accélération de leur développement. Il a su y rassembler les grands investisseurs institutionnels de la place financière de Paris qui, avec l'appui de NewAlpha Asset Management, sélectionnent et apportent des capitaux à gérer à des gérants talentueux.

Devenu Président d'honneur d'Emergence le 1er janvier 2020, Alain Leclair nous quitte au moment où, sous son inspiration, Emergence étend son modèle à l'Europe. Esprit clairvoyant et audacieux, Alain Leclair a marqué plusieurs décennies de la gestion d'actifs pour compte de tiers en France. Nous saluons un homme attachant, perpétuellement tourné vers l'avenir, qui, avec Emergence, a oeuvré sans relâche pour contribuer au rayonnement et au dynamisme d'un des pôles phare de la place financière de Paris , souligne Laurent Deborde, Président d'Emergence.