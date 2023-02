Fill Up Média : chiffre d'affaires 2022 en progression de 8%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 de la société Fill Up Média s'établit à 7,3 ME, en progression de 8,1% par rapport à l'exercice 2021. Fill Up Média indique avoir enregistré cette croissance à périmètre constant grâce à ses 4.000 écrans déployés dans 630 stations-service. Chaque semaine, plus de 4 millions d'automobilistes sont ciblés par ce dispositif innovant.

La part du chiffre d'affaires de Fill Up Média réalisée auprès des annonceurs locaux représente 89,6% du chiffre d'affaires total généré sur la période, contre 76,9% en 2021. Cette clientèle assure a? la Société une forte prédictibilité de son chiffre d'affaires du fait de la durée des contrats, ceux-ci étant négociés avec un engagement de 6 à 12 mois.

La clientèle d'annonceurs nationaux de Fill Up Média assure quant à elle 10,4% du chiffre d'affaires de la Société. Aussi, la période de test de 6 mois ayant précédé le contrat conclu avec Imediacenter, la régie publicitaire retail du groupe Auchan, a permis de générer 206 KE de chiffre d'affaires en 2022, soit 2,8% du chiffre d'affaires total réalisé sur la période. La Société estime par ailleurs que les revenus issus de cette nouvelle offre pourraient représenter près de 8% de son chiffre d'affaires annuel en 2023.

Fill Up Média confirme par ailleurs l'ensemble des objectifs financiers définis au moment de son introduction en bourse, à savoir l'atteinte d'un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires entre 2021 et 2025 de 40%, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 26 ME et une marge d'EBITDA retraité supérieure à 35% à horizon 2025.