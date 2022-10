FedEx Express installe des bornes de recharge à Paris et Strasbourg pour soutenir sa stratégie d'électrification

(Boursier.com) — FedEx Express Europe, une filiale de FedEx Corp et l'une des plus grandes sociétés de transport express au monde, prépare 6 de ses principales stations à soutenir l'utilisation généralisée des véhicules électriques dans ses futures opérations.

Fournies par Shell Recharge Solutions, les 114 premières bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées dans des stations de collecte et de livraison de colis à Paris, Strasbourg et dans d'autres installations situées au nord et au sud de Londres, à Amsterdam et à Madrid.

Une commande a été passée simultanément pour 98 fourgons Mercedes-Benz eSprinter et quatre modèles Mercedes-Benz eVito, la majorité devant arriver dans ces installations d'ici le printemps 2023. Les stations FedEx Express de Paris et de Strasbourg recevront 30 bornes de recharge électrique en attendant la livraison de 30 nouveaux véhicules électriques au printemps prochain. "Alors que nous nous efforçons activement de réduire les émissions de carbone de nos opérations au sol, nous nous sommes engagés à remplacer les véhicules diesel qui partent à la retraite par des solutions d'enlèvement et de livraison électriques", a déclaré Mathilde Goffard, vice-présidente des opérations terrestres de FedEx Express en France. "Ces premiers déploiements s'inscrivent dans notre volonté d'investir dans des solutions pour assurer une livraison urbaine plus durable".

Evaluation complète

Ces stations ont été choisies à la suite d'une évaluation complète de leur capacité énergétique, de la disponibilité de l'approvisionnement en énergie renouvelable à faible ou à zéro carbone, et du nombre maximal de routes de livraison qui pourraient être empruntées par des véhicules électriques dans un avenir proche.

"Outre l'identification de véhicules électriques spécifiques qui répondent à nos besoins opérationnels dans l'ensemble de la flotte, l'électrification comporte des considérations complexes qui vont au-delà du véhicule. Pour que les véhicules électriques deviennent la norme dans un réseau optimisé et résilient, il est essentiel que nous prenions le temps de poser les bonnes bases, avant l'introduction physique des véhicules eux-mêmes" a déclaré Vinay D'Souza, vice-président principal de la planification et de l'ingénierie de FedEx Express Europe.

"En commençant par ces six stations majeures, nous serons rapidement en mesure de déployer des plans d'électrification plus larges en Europe. La priorité est de devancer nos besoins futurs en matière d'énergie et d'infrastructures, puis d'intégrer des véhicules électriques en nombre croissant à mesure que nous poursuivons le retrait des fourgons de livraison diesel" a ajouté Vinay D'Souza.

L'histoire en marche

Après avoir déployé les solutions aux villes et aux stations prioritaires pour l'électrification, FedEx Express Europe a pour objectif d'installer 200 bornes supplémentaires dans ses installations cette année.

FedEx poursuit la modernisation de sa flotte mondiale et l'acquisition de nouveaux véhicules électriques pour l'Europe devrait suivre cette deuxième phase de déploiement des infrastructures électriques.

Cette initiative marque une étape importante dans la feuille de route d'électrification de FedEx Express Europe, qui fixe déjà des objectifs d'acquisition de nouveaux véhicules électriques. En mars 2021, FedEx Express a établi un objectif global de 50 % de véhicules électriques pour les nouveaux véhicules de collecte et de livraison de colis d'ici 2025. Cet objectif devrait atteindre 100 % des nouvelles commandes de véhicules d'ici 2030, contribuant ainsi à la neutralité carbone souhaitée pour les opérations dans le monde entier d'ici 2040.