Fed : un spécialiste ne croit pas à une hausse des taux avant 2023

(Boursier.com) — Steven Major ne croit pas à une hausse des taux de la Fed avant 2023, au moins ! Dans une interview accordée à 'Bloomberg TV', le responsable mondial de la recherche obligataire chez HSBC a déclaré : "Je le croirai quand je le verrai... Il est peu probable que la Fed augmente son taux d'intérêt dans un avenir proche. En fait, je dirais même que 2023 est trop tôt". Des déclarations qui interviennent alors que le marché semble de plus en plus indécis sur l'avenir de la politique monétaire américaine après des récents indicateurs de conjoncture plutôt décevants outre-Atlantique et des propos assez divergents de la part des membres de la Réserve fédérale.

S.Major a par ailleurs réitéré ses attentes haussières de longue date pour les obligations, ciblant un rendement du Trésor à 10 ans proche de 1% d'ici la fin de l'année, contre 1,32% ce jeudi. "Je ne comprends pas vraiment pourquoi les prévisions du consensus sont proches de 2%", la Fed devant procéder à un revirement très rapide, et également improbable, pour que cela se produise, selon lui.