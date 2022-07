Fed : retour de la baisse des taux dès mars 2023 ?

(Boursier.com) — L 'indice large S&P 500 a donc enregistré sa pire performance trimestrielle depuis le pic des inquiétudes liées à la pandémie au premier trimestre de 2020, ainsi que la pire performance du premier semestre depuis 1970 - avec une baisse de plus de 1.000 points soit 21%. Le resserrement des conditions financières destiné à contrer l'inflation pèse donc très lourdement sur les marchés. Les décideurs de politique monétaire ont clairement donné, pour l'heure, la priorité à la lutte contre l'inflation, au risque d'une très probable récession. Les points de discussion haussiers continuent de tourner autour du pic d'inflation/du pic de la Fed, de valorisations plus attractives, de bilans solides et de la normalisation économique (y compris la réouverture de la Chine).

L'affaiblissement des perspectives macroéconomiques renforce la thèse du "pic de la Fed", alors que les inquiétudes grandissent quant au resserrement trop agressif des décideurs politiques dans un contexte de ralentissement économique. Alors qu'à court terme, la tendance est à un durcissement monétaire accéléré, le marché voit de plus en plus la Fed basculer vers une position d'assouplissement en 2023. L'outil FedWatch du CME Group fournit de bonnes indications à ce sujet. Il fait d'abord ressortir une probabilité de près de 87% d'une hausse de taux de 75 points de base le 27 juillet (ce qui amènerait les taux dans une fourchette de 2,25 à 2,5%). Ce même outil indique une probabilité de 47% d'une fourchette de 3,25 à 3,5% au 14 décembre (dernière réunion FOMC de l'année) et une probabilité de près de 30% d'un taux allant de 3,5 à 3,75%. Le pic des taux pourrait être atteint à l'issue de la réunion de février, puisque les probabilités sont assez similaires (39% pour la fourchette 3,25 à 3,5%, et 34% pour la fourchette 3,5 à 3,75%). Les réunions de mars ou mai 2023 pourraient donc marquer une inflexion et un retour aux assouplissements monétaires, si les conditions économiques le justifient.