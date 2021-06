Fed : la question de la hausse des taux est encore loin d'être d'actualité, selon John Williams

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les débats et les déclarations des responsables de la Réserve fédérale se multiplient après la dernière réunion de la Fed la semaine passée. Le président de la Fed de New York, John Williams, vient de déclarer qu'une discussion sur la hausse des taux d'intérêt était encore loin d'être d'actualité alors que la Réserve fédérale commence à débattre de la réduction progressive de son programme d'achat d'obligations. "C'est encore très loin dans le futur", a souligné M. Williams lors d'une interview accordée à 'Bloomberg Television'. "Pour l'instant, vraiment, je pense que l'attention est portée sur le tapering".

La Fed achète actuellement 120 milliards de dollars de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires par mois, et les responsables de la Fed ont déclaré qu'elle continuerait à acheter à ce rythme jusqu'à ce que l'économie ait fait des "progrès supplémentaires substantiels" vers ses objectifs en matière d'emploi et d'inflation. "Lorsque nous arriverons à ce point où l'économie remplit les conditions que nous avons énoncées dans la déclaration du FOMC, c'est à ce moment-là que nous discuterons de la question des taux des fonds fédéraux... Nous en sommes encore loin", a précisé John Williams.