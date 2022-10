Fed : bientôt l'heure du pivot de Powell ?

(Boursier.com) — Les marchés boursiers ont donc été soutenus au cours des deux dernières semaines par un nouveau récit autour de la fameuse théorie du "pivot" de politique monétaire. Vendredi soir, la clôture de Wall Street a même tourné à l'euphorie avec un bond de 2,59% du Dow Jones et un gain de 2,87% sur le Nasdaq, tout cela sur fond d'emballement haussier du titre Apple, clôturant en progression de 7,56% à 155,74$ malgré des trimestriels en demi-teinte, marqués par des revenus iPhone et services inférieurs aux anticipations...

Mais peu importe donc, pour l'heure, puisque les opérateurs semblent miser avec une belle certitude sur un basculement significatif de la politique monétaire dès le début de l'année 2023, avec d'abord un ralentissement du rythme de resserrement, puis éventuellement, un retour aux assouplissements monétaire si l'inflation le permet.

L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir désormais une probabilité de 83% d'une hausse de taux de 75 points de base de la Fed après-demain, à l'issue de la réunion monétaire, ce qui porterait le taux des fed funds entre 3,75% et 4%. Il s'agirait de la quatrième hausse de taux surdimensionnée de la Fed, réagissant avec vigueur à l'inflation record. Le même outil FedWatch donne pour le 14 décembre (dernière réunion FOMC de l'année) des probabilités sensiblement équivalentes aux fourchettes de taux 4,25-4,5% (45% de probabilité) et 4,5-4,75% (48% de 'proba'). Autrement dit, la Fed augmenterait encore de 50 ou 75 pb ses taux à cette occasion. Le plafond pourrait être atteint lors des réunions de février ou mars 2023, avec des fourchettes maximales de taux entre 4,75 et 5% ou bien 5 et 5,25%.

Les prochains mois pourraient donc se révéler plus 'calmes' du côté de la Fed, après le tour de vis de décembre, avec la reconnaissance des effets décalés du resserrement de la politique et des risques à la baisse pour la croissance en cas de surréaction monétaire.

Un récent article du Wall Street Journal indiquait que certains responsables de la Fed pourraient envisager une hausse des taux de 50 points de base en décembre, craignant qu'un mouvement trop rapide ne provoque un ralentissement brutal. Mary Daly de la Fed a également signalé certains risques d'un resserrement excessif. En outre, la BCE a déclaré jeudi qu'elle avait fait "des progrès substantiels dans le retrait de la politique monétaire accommodante".

Du côté de l'inflation américaine, l'indice des prix 'core PCE' de septembre rattaché aux dépenses des ménages a augmenté de 0,5% en comparaison du mois antérieur, conformément au consensus et au niveau révisé à la baisse d'août (abaissé à 0,5% par rapport à la hausse initiale de 0,6%). L'indice 'core PCE' est ainsi ressorti en hausse de 5,1% sur un an.

Dans l'actualité économique américaine ce lundi, les opérateurs suivront à 14h45 l'indice PMI de Chicago d'octobre (consensus FactSet 47,2), puis à 15h30 l'indice manufacturier de la Fed de Dallas (consensus -9).

Demain mardi, seront révélés l'indice PMI manufacturier final d'octobre, l'ISM manufacturier américain, les dépenses de construction et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes. Mercredi, les opérateurs suivront les ventes automobiles mensuelles, le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, et donc bien entendu, le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell.