FDE présente Biogy Solutions AS

(Boursier.com) — FDE , le producteur d'énergie à bilan carbone négatif, annonce que sa nouvelle filiale norvégienne, Biogy Solutions AS, a pour ambition de devenir un leader sur le marché du Biogaz et du Bio-CO2 en Scandinavie. En effet, Biogy Solutions AS propose des solutions énergétiques à faible empreinte carbone reposant sur développement local.

Julien Moulin, Président de FDE, s'est montré enthousiaste quant aux perspectives de l'entreprise en Norvège, déclarant: "Biogy Solutions AS est une entreprise norvégienne nouvellement incorporée avec de fortes ambitions sur le marché norvégien. FDE est un producteur d'énergie innovant à faible bilan carbone, et nos efforts en Norvège, focalisés sur Biogy Solutions AS, s'appuient sur la technologie unique et brevetée de notre filiale Cryo Pur SAS, axée sur l'épuration et la liquéfaction du biogaz, et les solutions intégrées de capture, et de stockage du carbone."

Sur les objectifs stratégiques de la société, Julien Moulin a déclaré: "Notre objectif principal est d'utiliser notre expertise en tant qu'opérateur entièrement intégré dans les projets de Bio-GNL et de Bio-CO2 pour les applications industrielles et de mobilité en Norvège. Nous croyons fortement en la création de partenariats avec des entrepreneurs expérimentés partageant nos valeurs éthiques et commerciales et mettant l'accent sur la performance économique et environnementale, ce qui a conduit à notre collaboration avec Jan Kåre Pedersen. Avec une participation majoritaire de 80% détenue par FDE et 20% par la société holding de Jan Kåre Pedersen, nous sommes engagés au travers de Biogy Solutions à une croissance rapide et à la création de valeur ajoutée en local."

Jan Kåre Pedersen, Président Exécutif de Biogy Solutions AS, fondateur et ancien PDG de Renevo AS, a souligné les plans concrets de l'entreprise, déclarant : "Nous développons six usines de biogaz stratégiquement situées en Norvège, visant une production d'énergie totale comprise entre 500 et 800 GWh. L'acquisition de terrains, la planification en phase préliminaire et l'ingénierie sont déjà en cours, avec notre premier projet qui sera annoncé prochainement. Notre siège est situé à Stord, et nous sommes en train de développer une solide présence dans plusieurs localisationsen Norvège pour soutenir nos opérations."

Biogy Solutions AS a constitué une équipe de direction solide, notamment avec Antoine Forcinal, également Directeur Général de FDE. "Nous recrutons activement le personnel clé et sommes impatients de dévoiler notre premier projet au quatrième trimestre 2023", a conclu Jan Kåre Pedersen.

Biogy Solutions AS s'engage à avoir un impact significatif sur le marché norvégien du Biogaz et du Bio-CO2, contribuant ainsi à la transition énergétique de la région et renforçant son engagement envers des solutions énergétiques à bilan carbone négatif.

FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, un EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Prochain rendez-vous avec les résultats annuels 2022/2023 le 19 octobre 2023.