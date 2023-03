Farm Vault, la plateforme d'identification unique pour tous les agriculteurs engagés dans un programme Carbone

(Boursier.com) — Climate Agriculture Alliance, l'association engagée pour une agriculture qui lutte contre le changement climatique, a pour mission d'assurer le renforcement de la confiance dans le marché du carbone agricole. Dans cet objectif, l'association s'engage à développer les outils qui permettront d'encadrer les dispositifs, et lance FarmVault, la plateforme d'identification unique pour tous les agriculteurs engagés dans un programme Carbone, pour assurer un principe de base de la certification: le comptage des crédits.

Créer les outils pour assurer la crédibilité de l'offre

Pour accélérer le marché des crédits carbone générés par l'agriculture et renforcer la confiance dans le marché volontaire, il faut garantir aux financeurs qui se tournent vers ces crédits carbone que les projets ont un réel impact.

Pour certifier un crédit carbone, les organismes de certifications doivent s'assurer que l'impact du programme soit quantifiable, permanent et non additionnel, et par là, garantir que le crédit généré est comptabilisé qu'une seule fois.

FarmVault, le registre unique et indépendant pour éviter le double compte des réductions d'émissions

FarmVault est le premier outil développé par la Climate Agriculture Alliance, qui a pour fonction d'éviter le double compte des réductions d'émissions et de la capture du carbone d'agriculteurs participant à plusieurs programmes de rémunération carbone. La plateforme gère la compatibilité des programmes et permet aux porteurs de projets et organismes de contrôle de réaliser des requêtes auprès d'un registre unique et indépendant. Ce registre est géré par un tiers de confiance qui assure le respect de la confidentialité de l'intitulé des programmes dans lesquels les exploitations sont engagées.

Grâce à cette plateforme, tous les opérateurs de programme carbone sont maintenant en mesure d'enregistrer un agriculteur sur FarmVault en ayant vérifié que l'exploitation n'est pas déjà engagée dans un autre programme Carbone.

Les programmes du Label Bas Carbone (ateliers Grandes Cultures, Carbon Agri, Haies, Plantation Vergers, Ecométhane), Gaïago Carbone, Soil Capital, programme Rize, Oléoze et Regeneration program sont à ce stade intégrés à l'outil. La plateforme de compatibilité sera enrichie des programmes des nouveaux acteurs sur le marché.

L'objectif de l'association est de faire de FarmVault l'outil de référence sur le marché européen et d'y intégrer tout nouveau programme Carbone. Un an après sa création, l'association représente 4.800 agriculteurs engagés dans différents programmes carbone sur le marché français et plus de 7.400 agriculteurs en Europe.

Un outil concret qui vient renforcer l'engagement de l'association dans la définition d'un cadre européen en matière de certification carbone

Au-delà de la création de cet outil, la Climate Agriculture Alliance participe également à la structuration et à l'encadrement du marché du carbone agricole en Europe. L'association a notamment été nommée par la Commission Européenne en tant que membre observateur du groupe d'experts "Carbon Removal" qui agit dans le cadre de la définition des critères de qualité de séquestration de carbone ainsi que des processus pour surveiller, rapporter et vérifier l'authenticité de ces séquestrations.

Le 30 novembre dernier, la Commission européenne a émis une proposition de règlement pour mettre en place un cadre européen de certification de séquestration de carbone dans les sols. Les groupes d'experts travaillent à la concrétisation opérationnelle de ce cadre pour accompagner la Commission et le Parlement, à l'aboutissement du règlement définitif. Le groupe d'experts "Carbon Removal" soutient plus spécifiquement la Commission dans le développement de méthodologies de certification adaptées aux différents types d'activités d'absorption du carbone...