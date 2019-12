Fabrice Flet rejoint Kriptown en tant que Directeur Général

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de son développement, la Fintech Kriptown a annoncé la nomination de Fabrice Flet, au poste de Directeur général. Fort de plus de 15 ans d'expérience internationale dans le secteur financier, Fabrice Flet, 51 ans, a débuté sa carrière chez Cetelem en 1991. Après 8 années passées en France chez Cortal dans diverses fonctions commerciales, il prend la responsabilité des activités de Cortal Consors au Luxembourg puis en Espagne. En 2012, il est nommé Directeur Général de Cortal Consors France en vue de repositionner les activités commerciales au sein du Groupe BNP Paribas.

Par la suite, il a travaillé en tant que Responsable du développement chez BNP Paribas Personal Investors à Munich pendant 2 ans, avant de rejoindre la direction générale de Consorsbank & DAB BNP Paribas, leader du Online Brokerage en Allemagne, une entité financière de 1.350 employés disposant de 81 milliards d'euros sous gestion.

Il est titulaire d'une maîtrise en Sciences de Gestion de l'Université Panthéon-Sorbonne.

"Après avoir consacré une grande partie de ma carrière à la démocratisation de l'investissement en Bourse, il me semblait naturel et logique de rejoindre une fintech reconnue telle que Kriptown, qui a vocation à démocratiser l'investissement dans les start-up" a déclaré Fabrice Flet.

Mark Kepeneghian, Président et fondateur de Kriptown, se réjouit de cette arrivée : "Nous sommes ravis d'accueillir Fabrice en tant que Directeur Général de Kriptown. Ses connaissances et sa solide expérience dans l'univers financier sont des atouts stratégiques pour appuyer notre croissance. Nous avons hâte qu'il nous accompagne et consolide nos échanges avec la clientèle institutionnelle et les régulateurs".