EY Consulting accélère son développement avec l'acquisition de Kalydia

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EY Consulting annonce l'acquisition de Kalydia, société de conseil et d'intégration en technologies SAP regroupant une centaine de consultants spécialisés dans la mise en place de ces solutions. C'est une nouvelle étape que franchit le cabinet dans sa stratégie de renforcement de ses activités de conseil et son offre "Transformation Realized".

Ce rapprochement intervient dans un contexte où le besoin de transformation et d'accélération du passage au digital devient un élément essentiel des stratégies de toutes les entreprises.

En renforçant ses compétences technologiques, EY Consulting accroit sa capacité à accompagner au mieux ses clients pour réussir leurs programmes de transformation sur l'ensemble des dimensions, à la fois fonctionnelles, technologiques et humaines.

La stratégie d'EY Consulting est ainsi de devenir un des leaders du conseil en transformation par sa capacité à combiner toutes les expertises nécessaires, à apporter de l'innovation et à s'engager vis-à-vis de ses clients sur des résultats mesurables et durables.

Cette acquisition en France s'inscrit dans une stratégie d'ensemble en Europe avec 4 autres acquisitions faites également dans le domaine technologique sur les 8 derniers mois, et au total près de 750 consultants ayant rejoint les équipes EY Consulting spécialisées en transformation au Royaume-Uni, en Pologne, en Scandinavie et en Italie.

Fondée en 2006, Kalydia a développé des compétences techniques et fonctionnelles lui permettant d'adresser aujourd'hui les projets d'implémentation ou de migration vers la technologie SAP S/4HANA.

L'entreprise bénéficie d'un savoir-faire reconnu notamment sur la portabilité des solutions SAP, et a également développé des solutions préconfigurées permettant d'en accélérer et de simplifier le déploiement.

Kalydia intervient auprès d'entreprises de différents secteurs (transport, énergie, manufacturing, etc.) ainsi que pour des acteurs du secteur public, en France comme à l'international. Basée à Levallois-Perret, Kalydia dispose également d'une antenne régionale, ainsi que d'un centre d'expertise à Dakar au Sénégal capable à la fois d'adresser le marché local et d'intervenir sur des projets pour des clients français ou européens.