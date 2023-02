Evotec SE annonce l'octroi par la BEI d'un prêt non garanti de 150 ME

(Boursier.com) — Evotec SE et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé l'octroi par la BEI d'un prêt non garanti de 150 millions d'euros pour soutenir les activités de R-D de la société, ses investissements en fonds propres et la construction de sa nouvelle usine de production biopharmaceutique J.POD, sur son Campus Curie de Toulouse, en France.

Avec ce nouveau financement de 150 ME, la BEI réitère son appui à Evotec, une entreprise qu'elle a déjà soutenue en 2017 avec un prêt de 75 ME. Ce nouvel accord sera signé à Toulouse lors d'une visite du site sur lequel la nouvelle usine de production biopharmaceutique sera construite.

Société spécialisée dans les sciences de la vie et axant ses travaux sur la recherche, le développement et la production de nouveaux médicaments de précision, Evotec vise à donner, à l'échelle mondiale, accès à des traitements étant les premiers ou les meilleurs de leur catégorie. Elle travaille en partenariat avec la totalité des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques et avec plus de 800 entreprises de biotechnologie, établissements universitaires et autres acteurs de la santé afin d'obtenir une meilleure compréhension des maladies et de proposer des approches thérapeutiques nouvelles et plus ciblées, indépendamment des modalités de traitement.

Le concours de la BEI appuie spécifiquement la stratégie d'entreprise d'Evotec par le biais d'une structure de financement unique, innovante et flexible, prévoyant notamment un taux d'intérêt fixe bas et une composante de partage des récompenses pour la BEI.

Le prêt, d'un volume total de 150 ME au maximum, sera investi sur une période de trois ans et chaque tranche arrivera à échéance sept ans après le tirage. Evotec utilisera les ressources mises à sa disposition pour financer ses activités internes de R-D, ses investissements en fonds propres et la construction de la nouvelle usine de production biopharmaceutique "J.POD Toulouse, France (EU)".

En lui fournissant des fonds pour ses travaux de recherche sur des spécialités pharmaceutiques dans un large éventail de domaines thérapeutiques actuellement mal desservis, le financement de la BEI permettra à Evotec de lancer d'autres activités innovantes de R-D et de créer de nouvelles opportunités de partenariat, en tirant parti de ses plateformes de médecine de précision.

Depuis 2016, Evotec dynamise également l'innovation médicale en tant qu'investisseur opérationnel dans des entreprises biotechnologiques en phase de démarrage : entreprises d'essaimage, entreprises communes et jeunes pousses indépendantes. Le financement de la BEI permettra à Evotec d'élargir encore son portefeuille, qui englobe actuellement plus de 90 projets actifs dans plus de 30 entreprises à travers le monde.

Du côté de la production, le financement de la BEI soutiendra la construction d'une usine hautement innovante pour la fabrication en continu de médicaments biologiques sur le Campus Curie d'Evotec. J.POD Toulouse, France (EU) est la deuxième installation du genre et la première sur le territoire européen. Elle permettra à l'UE de se doter d'un outil de production biopharmaceutique de pointe et d'une capacité de fabrication clinique et commerciale indispensable pour les médicaments biologiques. La construction de J.POD Toulouse, France (EU) est également soutenue par l'État français, la Région Occitanie, Bpifrance, la préfecture de Haute-Garonne ainsi que Toulouse Métropole à concurrence de 50 millions d'EUR.