EVerZom lève 1,1 ME pour industrialiser sa plateforme de bioproduction d'exosomes

EVerZom lève 1,1 ME pour industrialiser sa plateforme de bioproduction d'exosomes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EVerZom , société biopharmaceutique spécialisée dans la bioproduction de vésicules extracellulaires (ou exosomes), annonce aujourd'hui l'obtention d'un financement de 1,1 ME auprès de plusieurs investisseurs dont Bpifrance à hauteur de 500 KE via le fonds French Tech Seed, la Région Ile-de-France avec 300 KE via le dispositif Innov'up Leader Pia et 323 KE par un groupement de business angels privés dans le but de développer sa plateforme de bioproduction d'exosomes.

Ces financements permettront d'accélérer le développement de sa plateforme propriétaire de bioproduction de vésicules extracellulaires pour finaliser la montée en échelle et réaliser la première production de grade clinique d'ici fin 2022.