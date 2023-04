EverWatt s'ouvre à l'autoconsommation solaire pour les particuliers en lançant Soleriel

(Boursier.com) — EverWatt , producteur d'énergie solaire décentralisée, poursuit son développement sur le marché de l'autoconsommation et crée Soleriel, nouvelle société dédiée à la solarisation des toitures pour les particuliers.

Avec le lancement du site commercial et l'ouverture de la première agence à Douains dans l'Eure (27), Soleriel a pour ambition d'impulser la transition énergétique dans les territoires, et projette d'ouvrir 20 agences en France d'ici 2026.

Soleriel, l'autoconsommation solaire pour les particuliers

Soleriel est le fruit d'une rencontre entre deux acteurs de la transition énergétique. D'un côté, EverWatt, producteur d'énergie solaire diffuse visant au travers de ses filiales le développement de projets à forts impacts en faveur de l'indépendance énergétique et la décarbonation du territoire. De l'autre, Terre Solaire, expert de la conception et installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Guidé par trois valeurs fondamentales : la proximité territoriale, la qualité et l'expertise, Soleriel souhaite permettre à chacun d'aller vers l'indépendance énergétique grâce à l'autoconsommation solaire. Soleriel vise un déploiement national par un maillage progressif d'agences en propre impliqué au sein des territoires.

Soleriel projette ainsi d'ouvrir 5 agences cette année, et une vingtaine d'ici 2026, pour un objectif de 7.000 installations réalisées.