Evergrande : "peu de risques de contagion mondiale" dit la Fed

(Boursier.com) — Les problèmes du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui menace de s'effondrer sous le poids d'une dette colossale, ne préfigurent pas une crise systémique au niveau mondial, a estimé mercredi soir le président de la Réserve fédérale Jerome Powell. Lors de sa conférence de presse suivant une réunion de la Fed, le banquier central a estimé qu'il y avait peu de risques de contagion des problèmes liés à la dette d'Evergrand à d'autres entreprises à travers le monde.

"Le problème d'Evergrande semble très spécifique à la Chine, dont la dette est très élevée pour un pays émergent", a commenté Powell, ajoutant qu'une restructuration d'Evergrande "ne semblait pas poser de risque majeur pour des grandes banques américaines ou chinoises".

Risque de contagion limité à l'étranger

Mardi, la cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone, avait elle aussi estimé qu'une chute du numéro deux chinois de l'immobilier, dont le passif est estimé à plus de 300 milliards de dollars, ne devrait pas déclencher une crise systémique du type de celle provoquée par la faillite de Lehman Brothers en 2008.

"Nous pensons que les autorités chinoises ont la capacité budgétaire et monétaire pour amortir le choc", a ainsi affirmé mardi l'économiste, au cours d'une conférence de presse sur les prévisions économiques mondiales de l'organisation internationale pour 2021 et 2022.

Sur les risques de contagion à l'étranger, "nous devons observer la sphère réelle (consommation, croissance, etc. NDLR) et la sphère financière", a déclaré Mme Boone. Concernant la sphère financière, "la connexion entre les marchés financiers chinois et les autres est moins grande que ce que nous voyons dans le monde occidental (...) Donc l'impact serait relativement limité, mis à part pour certaines entreprises, a-t-elle souligné.

Vers une restructuration de la dette d'Evergrande

Les marchés financiers mondiaux, qui avaient plié en début de semaine face aux craintes liées à Evergrande, ont rebondi mercredi lorsque le groupe a fait savoir qu'il serait en mesure de payer jeudi comme prévu un coupon sur une tranche obligataire onshore libellée en yuans. Le groupe a cependant de nombreuses autres échéances à venir, notamment une obligation en dollars, dont le coupon est lui aussi attendu ce jeudi.

La communauté financière s'attend donc plus que jamais à une restructuration douloureuse de la dette du groupe. Même si les autorités chinoises renâclent à un plan de sauvetage, elles devraient néanmoins être prêtes à orchestrer une restructuration ordonnée, ce qui éviterait des effets trop dévastateurs sur le marché immobilier et l'économie chinoise.

Rappelons que l'immobilier est à l'origine de 30% du PIB chinois et que le secteur emploie plus de 10% des salariés du pays. Le bilan d'Evergrande a été fragilisé par le durcissement de la réglementation sur le crédit, Pékin affichant sa volonté de lutter contre la spéculation immobilière...