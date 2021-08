Evergrande : la filiale dédiée aux véhicules électriques s'effondre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 80 milliards de dollars partis en fumée ! Le titre China Evergrande New Energy Vehicle, filiale du conglomérat chinois Evergrande, s'est encore effondré de plus de 22% ce jeudi à Hong Kong après que sa maison-mère eut annoncé qu'elle afficherait une nouvelle perte nette de 4,8 milliards de yuans (740 millions de dollars) au premier semestre, plus du double que sur la même période de 2020. Depuis son sommet de la mi-avril, lorsqu'elle était valorisée près de 87 Mds$, soit davantage que Ford Motor, la société a vu sa capitalisation plonger de 92%, soit la pire performance de l'indice 'Bloomberg World'.

Dans le viseur de Pékin en raison de son immense endettement, le promoteur immobilier, dont l'action affiche de son côté une perte de 70% depuis le premier janvier, voit ses différentes filiales sombrer en bourse, les investisseurs craignant que le groupe basé à Shenzhen ne doive vendre des actifs à un prix bradé pour satisfaire les autorités locales. Les actions des entreprises cotées en bourse - y compris la participation de 65% qu'il détient dans Evergrande NEV - sont en effet les plus liquides si Evergrande venait à avoir rapidement besoin de liquidités.

L'agence rappelle qu'au début du mois, Evergrande a déclaré qu'il était en pourparlers avec "plusieurs investisseurs tiers indépendants" (dont Xiaomi) pour céder des participations dans ses filiales de véhicules électriques et de services immobiliers. Le groupe serait également en train de vendre à perte un projet de développement immobilier à Hong Kong.