(Boursier.com) — European Digital Group renforce son pôle financier avec la nomination de Jean-David Bruwier. Jean-David Bruwier, 29 ans, rejoint European Digital Group en tant que responsable financier dans le pôle de Gustave Carasi, CFO du groupe.

Diplômé de l'école de commerce ESCP Europe (Master in Management), il a travaillé pendant près de 4 ans chez KPMG Transactions Services, en tant qu'analyste puis associate. Précédemment, il a eu des expériences en tant qu'assistant analyste Equity chez Bryan, Garnier & Co et assistant analyste Fusions & Acquisitions à la Société Générale.

Jean-David Bruwier aura pour mission d'assurer la gestion financière, administrative et comptable d'EDG. Il accompagnera également les sociétés ultra-spécialistes au sein du groupe dans leur croissance et leur développement.

Fort de ses 1.500 salariés, European Digital Group (150 M de CA en 2021) fédère 10 sociétés ultra-spécialistes, leaders de chaque levier du digital pour accélérer la croissance de ses clients.

Conçu comme un club d'entrepreneurs, le groupe a pour objectif de multiplier par deux son chiffre d'affaires en 2022. Le groupe connaît également une croissance organique très soutenue avec, en 2021, plus de 50% de croissance. Il surperforme ainsi le marché qui a connu une croissance de 15% en 2021.