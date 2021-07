Eurazeo : l'Actif Net Réévalué par action s'inscrit à 99,1 euros

Eurazeo : l'Actif Net Réévalué par action s'inscrit à 99,1 euros









Crédit photo © Eurazeo

(Boursier.com) — Eurazeo publie des Actifs sous gestion (AUM) en hausse de +39% sur 12 mois à 25,6 MdsE (+18% sur 6 mois). Les levées de fonds ont été record au S1 à 2,4 MdsE, plusieurs fonds majeurs ayant terminé leurs levées ce semestre au-dessus de leur objectif initial (Growth, Private Debt, Secondaries)

Les Commissions de gestion ressortent ainsi en hausse de 17% à 135 ME au S1, dont +30% pour les tiers.

L'Actif Net Réévalué (ANR) par action s'inscrit à 99,1 euros, au plus haut niveau historique, en hausse de 18% depuis fin 2020 et de +42% sur 12 mois, dividende inclus, avec une cristallisation de valeur de 6 euros à l'occasion des nombreuses cessions annoncées et une forte progression de la valeur des actifs, notamment sur le segment Growth Investissements soutenus grâce à un 'dealflow' riche.

Le résultat net du S1 part du groupe est de 476 ME et la trésorerie nette à fin juin 2021 ressort à 315 ME.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire, a déclaré : "Ce premier semestre confirme l'accélération de la dynamique de création de valeur d'Eurazeo. La très forte croissance de nos actifs sous gestion, à plus de 25 MdsE, et le niveau historique atteint par notre ANR à près de 100 euros par action sont le fruit de solides expertises développées dans chacune de nos classes d'actifs. Elles nous positionnent sur les secteurs les plus porteurs : Tech et digital, Santé et Economie Verte. La dynamique de nos investissements et de nos cessions y contribue également tout en préparant notre croissance future. Notre engagement en matière d'ESG s'intensifie : 80% de nos fonds sont d'ores et déjà aux plus hauts standards de la nouvelle réglementation européenne et nous lançons plusieurs nouveaux fonds thématiques à impact positif. Cet engagement conjugué à l'élargissement de notre empreinte européenne renforce notre attractivité comme en témoigne le niveau record des levées de fonds qui nous donne dès à présent une avance sur la trajectoire de doublement des AUM à moyen terme, annoncée fin 2020."