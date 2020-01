Euralis Semences a réalisé une augmentation de capital de 20 ME

(Boursier.com) — Euralis Semences a réalisé une augmentation de capital de 20 ME, souscrite exclusivement et à parité par ses actionnaires minoritaires historiques, Unigrains et Sofiprotéol.

Filiale du Groupe coopératif Euralis, Euralis Semences, une des sociétés les plus importantes de semences en Europe, se positionne sur les 3 activités du métier :

-la recherche et le développement de nouvelles variétés de semences,

-leur production,

-leur commercialisation.

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 210 ME, Euralis Semences emploie 1.390 collaborateurs et dispose de 12 stations de recherche et de plus de 500.000 parcelles. De par sa dimension européenne et la richesse de son expertise génétique, Euralis Semences occupe une position de leader sur les semences de maïs, tournesol, colza, le soja et le sorgho.

Le renforcement de ses fonds propres contribuera à la construction d'une usine de production de semences en Russie, et à l'accélération de son développement international via son projet de rapprochement avec Caussade Semences. Cette consolidation permettrait de renforcer significativement la position du Groupe en Europe en offrant une gamme élargie de produits et de variétés reconnus par les agriculteurs et les distributeurs.