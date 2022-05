Étude de L'ARGUS et NGC-DATA sur les boitiers ÉTHANOL E85

(Boursier.com) — Avec la flambée des prix du carburant et la baisse du pouvoir d'achat, le Superéthanol ou E85, moins taxé et donc moins coûteux, séduit de plus en plus d'automobilistes. L'argus et NGC-Data se sont penchés sur les données des installations des boîtiers Ethanol E85...

Les fabricants de kits de conversion à l'éthanol se vantent de battre des records de ventes. Mais combien de boîtiers ont vraiment été écoulés au premier trimestre 2022 et sur quels modèles ont-ils été montés ? L'argus dévoile son étude en exclusivité avec les données de NGC-Data.

Les deux principaux fabricants de kits de conversion à l'éthanol, Biomotors et Flexfuel Energy Development, se frottent les mains. Aidés par la hausse des prix des carburants classiques, ils n'ont jamais vendu autant de boîtier qu'en ce premier trimestre 2022. Le premier, annonce ainsi une progression de 186% sur le seul mois de mars par rapport à l'an dernier, quand le second revendique avoir enregistré dix fois plus de commandes sur les trois premiers mois de 2022 que sur la même période de 2021. Mais pour vous proposer un état des lieux plus précis de ce jeune marché, seulement ouvert depuis fin 2017 en France, les chiffres sont bien plus compliqués à trouver.

Un marché en hausse mais "restreint"

Les données récoltées ont été sur les véhicules particuliers qui ont vu leur carte grise transformée après un passage à l'éthanol au premier trimestre 2022. Une démarche administrative obligatoire après l'installation d'un boîtier éthanol homologué si l'on souhaite rester dans la légalité. Ces statistiques confirment bien que la croissance des installations de kits de conversion a été spectaculaire cette année. La hausse atteint en effet 700% par rapport à la même période de 2021, qui avait pour sa part correspondue à une légère baisse de 12,9% par rapport à 2020.

Mais dans l'absolu, les volumes demeurent encore assez faibles à l'échelle d'un pays comme la France. Seuls 9.220 véhicules particuliers ont été adaptés à l'éthanol en 2022, un chiffre à comparer aux 1,39 millions de voitures d'occasion échangées dans le même temps...

Des véhicules plutôt âgés

Autre constat frappant : ces transformations concernent majoritairement des véhicules assez âgés. Près d'1/3 d'entre elles ont ainsi été effectuées sur des modèles de plus de huit ans, et seulement 386 sur des voitures de moins de deux ans. Il est toutefois difficile de s'en étonner. Rappelons en effet que la pose d'un boîtier E85 n'est jamais anodine, ce carburant étant plus corrosif que le sans plomb et présentant un moindre pouvoir calorifique. D'ailleurs, la loi oblige les fabricants à couvrir les pièces en contact avec l'éthanol, comme le moteur, le système de post-traitement des émissions de polluants, le réservoir ou le circuit d'alimentation. Mais en cas de problème alors que le véhicule est encore garanti, le risque est de voir le constructeur automobile et le fabricant du boîtier se renvoyer la balle. Avec une possible immobilisation de longue durée à la clé, le temps que leurs experts respectifs rendent leur verdict. La plupart des automobilistes préfèrent donc jouer la prudence et attendre que la garantie constructeur soit expirée pour faire installer un boîtier.

Peu de surprises côté marques...

Le palmarès des marques qui sont le plus souvent converties à l'E85 ne réserve pas non plus trop de surprises. Les trois constructeurs français monopolisent en effet le podium, dans un ordre très classique, avec Renault devant Peugeot et Citroën. Filiale du Losange, Dacia se classe quatrième. C'est plutôt derrière que certaines positions sont plus étonnantes, puisqu'il faut remonter au huitième rang pour retrouver Volkswagen et au neuvième pour débusquer Toyota. Ces deux poids lourds se font ainsi devancer par Ford, Opel et Fiat. Les acheteurs de marques premium ne semblent, eux, guère intéressés par ces boîtiers éthanol : Audi est seulement seizième, BMW dix-huitième et Mercedes vingt-et-unième, avec des volumes très réduits. Quant aux propriétaires de Porsche, au premier trimestre 2022, ils ne sont que dix à avoir franchi le pas... contre zéro en 2020 et 2021.

Des modèles très grand public

Dans ce contexte, on ne sera pas étonné de constater que les modèles les plus souvent adaptés à l'E85 soient aussi des best-sellers du marché français. C'est en effet la Renault Clio, longtemps reine du neuf et toujours dominatrice en occasion, qui figure à la première place, avec 734 conversions. Elle devance sa cousine Dacia Sandero, alors que la Citroën C3 termine troisième.

La 208, première Peugeot, finit pour sa part derrière la Twingo, à la cinquième position, mais rappelons que la citadine au Lion est née il y a seulement dix ans et ne compte que deux générations. Elle est donc forcément pénalisée dans un marché qui fait la part belle à des véhicules parfois âgés. Le classement est en tout cas largement dominé par les citadines, qu'elles soient polyvalentes ou non. Le premier SUV, le Captur, est en effet seulement dixième, alors que la place de première berline compacte est occupée par une surprenante Fiat Tipo, douzième au général. L'italienne devance ainsi la Volkswagen Golf, pourtant beaucoup plus âgée et nettement plus présente sur le marché de l'occasion. Mais les volumes demeurent malgré tout faibles dans les deux cas, avec à peine plus de 100 boîtiers installés en trois mois dans toute la France pour chacun de ces deux modèles.

Le prix du diesel à la pompe, principal facteur de l'engouement pour les boitiers E85 ?

"Nous remarquons une hausse globale des prix du carburants entre avril 2021 et avril 2022.Mais c'est surtout la comparaison entre l'augmentation du diesel et celui de l'essence qui est très inhabituelle, avec respectivement +48 centimes et +26 centimes. Depuis 2022 le gazole est même en moyenne plus cher que le SP95-E10.

Sur leboncoin, les annonces pour les voitures essence sont plus consultées que celles pour les diesels entre avril 2021 et avril 2022. Cette hausse est liée aux annonces ZFE, la hausse du carburant... Les voitures essence représentaient plus de 70 vues sur 100 en avril 2021, aujourd'hui elles représentent presque 80 vues sur 100. Les diesel restent à environ 65 vues sur 100 d'avril 2021 à 2022. Quant au prix moyen des voitures dont l'ancienneté se situe entre 2 à 5 ans, essence comme diesel, celui-ci est en forte augmentation : 25% pour les modèles essences et environ 17% pour les diesels" Olivier Flavier, VP Motors leboncoin