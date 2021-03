eToro va fusionner avec une SPAC et être coté à Wall Street

(Boursier.com) — eToro Group va bientôt être coté à Wall Street. La plateforme d'investissement multi-actifs et FinTech Acquisition, une société d'acquisition spécialisée (SPAC), ont conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises. À la clôture de la transaction, la société combinée fonctionnera sous le nom d'eToro Group et devrait être cotée sur le NASDAQ. Elle devrait avoir une valeur d'équité implicite d'environ 10,4 milliards de dollars.

Fondé en 2007, eToro a attiré plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs l'an passé et a généré des revenus bruts de 603 millions de dollars, soit une hausse de 147%. En pleine croissance, eToro compte actuellement plus de 20 millions d'utilisateurs. La firme exécutait 8 millions de transactions par mois en moyenne en 2019. Ce nombre est passé à 27 millions en 2020, et à plus de 75 millions sur le seul mois de janvier 2021.

Les actionnaires actuels d'eToro, y compris les investisseurs et les employés de la société, resteront les principaux investisseurs de la société combinée, conservant environ 91% de la propriété immédiatement après le regroupement d'entreprises (en supposant qu'il n'y ait pas de rachat par les actionnaires de FinTech V). L'opération, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'eToro et de FinTech V, devrait être finalisée au troisième trimestre de 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autres conditions de clôture habituelles.