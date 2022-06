eToro obtient son enregistrement PSAN auprès de l'AMF

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour eToro et les amateurs d'actifs numériques. La plateforme d'investissement multi-actifs a obtenu son enregistrement auprès de l'AMF en tant que Prestataire de Service sur Actifs Numériques (PSAN). Grâce à cet enregistrement, la société propose désormais aux utilisateurs français la possibilité d'investir dans plus de 70 actifs numériques, soit directement en achetant l'actif sous-jacent, soit de manière indirecte via un instrument financier de type CFD. Cette nouvelle étape démontre l'engagement d'eToro à travailler main dans la main avec les autorités de régulation pour assurer le respect des règles et réglementations afin d'assurer la protection des investisseurs particuliers.

Emmanuel Sackmann, directeur régional France d'eToro, affirme : "nous sommes fiers d'avoir reçu cet enregistrement de la part de l'Autorité des marchés financiers. La France est un marché important pour nous et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos utilisateurs français d'investir directement dans les actifs numériques. L'objectif d'eToro est de rendre l'investissement accessible au plus grand nombre et nous soutenons pleinement toutes les mesures réglementaires qui protègent les investisseurs de détail sans exclure ceux qui pourraient en bénéficier le plus, ni étouffer l'innovation".

"eToro a connu une croissance phénoménale du nombre d'utilisateurs au cours des trois dernières années. Nous soutenons pleinement une plus grande participation des investisseurs particuliers. Notre objectif est d'aider nos utilisateurs à développer leurs connaissances et leur patrimoine au sein d'une communauté mondiale d'investisseurs. Nous invitons nos utilisateurs à être prudents, à penser à long terme et à diversifier leurs placements et nous continuerons à développer nos ressources pédagogiques pour soutenir notre communauté d'investisseurs", ajoute Emmanuel Sackmann.