États-Unis : quand Ben Bernanke taille la Fed et évoque la stagflation

(Boursier.com) — C 'est assez rare pour être souligné. Bien que pesant ses mots, l'ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a déclaré que les dirigeants actuels de la Fed avaient été trop lents à réagir à la flambée de l'inflation aux États-Unis et, par conséquent, font désormais face à une période de stagflation. "La question est pourquoi ont-ils retardé cela... Pourquoi ont-ils retardé leur réponse ? Je pense rétrospectivement, que oui, c'était une erreur", a ainsi affirmé expliqué l'ancien dirigeant à 'CNBC'.

"L'une des raisons était qu'ils ne voulaient pas choquer le marché... Jay Powell était membre de mon conseil d'administration lors du Taper Tantrum en 2013, ce qui a été une expérience très désagréable. Il voulait éviter ce genre de chose en donnant aux gens autant d'avertissements que possible. Et donc ce progressisme était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la Fed n'a pas réagi plus rapidement à la pression inflationniste au milieu de 2021". À la fin de l'été 2020, la Fed a modifié son cadre politique pour indiquer qu'elle permettrait à l'inflation de devenir plus élevée que la normale dans le but d'assurer une reprise complète et inclusive du marché de l'emploi.

Lorsque l'inflation a commencé à dépasser l'objectif de 2% de la Fed au printemps 2021, les membres de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'elle soit "transitoire" en raison de facteurs spécifiques à la pandémie. Ces derniers jours, plusieurs responsables de la Fed ont défendu leur bilan, affirmant que lorsqu'il est devenu plus clair que l'inflation devenait persistante, ils ont commencé à mettre en avant la "forward guidance" pour dire au marché qu'une politique plus stricte était à venir.

La Fed a augmenté ses taux d'un demi-point plus tôt ce mois-ci, son plus fort resserrement depuis 2000, et J.Powell a déclaré que des mesures similaires étaient sur la table pour les deux prochaines réunions. L'Institution a également annoncé qu'elle commencerait à réduire son bilan de plus de 9.000 milliards de dollars à partir du 1er juin à un rythme qui passera rapidement à 95 Mds$ par mois.

"Même dans le scénario bénin, nous devrions avoir une économie en ralentissement", a souligné B.Bernanke dans une autre interview accordée au 'New York Times'. "Bien qu'en baisse, l'inflation est encore trop élevée. Il devrait donc y avoir une période au cours des deux prochaines années où la croissance sera faible, le chômage augmentera au moins un peu et l'inflation sera toujours élevée... Donc, vous pourriez appeler cela la stagflation".

B.Bernanke est particulièrement conscient que l'inflation galopante peut rapidement devenir un problème politique et peut-être mettre la Réserve fédérale dans le collimateur du public. "La différence entre l'inflation et le chômage est que l'inflation affecte tout le monde... Le chômage affecte beaucoup certaines personnes, mais la plupart des gens ne réagissent pas trop au chômage parce qu'ils ne sont pas personnellement au chômage. L'inflation a un impact à l'échelle sociale".