Etats-Unis : l'inflation à 4% pour éviter une récession ?

(Boursier.com) — Ken Griffin, le fondateur et gérant du hedge fund Citadel, estime que la Réserve fédérale serait en mesure d'assouplir le resserrement de sa politique monétaire si l'inflation venait à tomber à 4% d'ici la fin de l'année. Cela "donnera à la Fed beaucoup plus de latitude en matière de politique", a déclaré le milliardaire lors d'un entretien accordé à 'Bloomberg'. Mais si l'inflation reste proche ou au-dessus des 8,5% actuels, la Banque centrale "devra freiner assez fort", faisant basculer l'économie en mode récession. Ken Griffin a également mis en avant la grande déconnexion sur le marché du travail, notant qu'il y a deux fois plus d'offres d'emploi que de chômeurs à la recherche d'un emploi. Cela va entraîner encore plus de pression à la hausse sur les salaires, exacerbant davantage l'inflation, a-t-il déclaré. Le fait que l'économie n'attire pas plus de personnes en marge du marché du travail est un "vrai problème", selon lui.

En matière d'investissement, Ken Griffin a affirmé qu'aujourd'hui est une "période difficile" pour les opérateurs qui cherchent à déployer des capitaux alors que les marchés boursiers reculent, ce qui réduit le gâteau global. La clé est d'être "rapide" et "agile" pour profiter des opportunités de trading. Les deux prochains mois seront "incroyablement révélateurs", a-t-il souligné : "c'est un environnement où nous pensons que détenir des actions pendant longtemps est susceptible d'être une expérience punitive... Si vous êtes du bon côté des mouvements, ou si vous réagissez rapidement aux informations, vous pouvez rapidement générer des revenus de trading dans un environnement comme celui-ci".

Les commentaires de K.Griffin sont surveillés de près car Citadel est l'un des fonds spéculatifs les plus performants au monde. Son fonds Wellington a affiché un retour de 7,45% en avril et de 12,65% depuis le début de l'année.