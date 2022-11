Etats-Unis : Joe Biden s'attaque aussi aux 'superprofits' des entreprises énergétiques

(Boursier.com) — Les Etats-Unis ne sont pas confrontés à la crise énergétique qui touche l'Europe. Il n'en reste pas moins que l'envolée des cours du brut et du gaz à la suite de la guerre en Ukraine profite grandement aux grandes entreprises énergétiques américaines, au détriment des ménages américains qui voient les prix à la pompe flamber. Le prix d'un gallon d'essence était de 3,76 dollars lundi, selon AAA, en baisse par rapport à un record de plus de 5 dollars en juin, mais toujours plus élevé qu'il y a un an. Dans ce contexte, Joe Biden a appelé lundi les compagnies énergétiques nationales à utiliser leurs bénéfices records afin de baisser les prix et d'augmenter la production, les menaçant d'une taxe exceptionnelle le cas échéant.

A quelques jours des élections de mi-mandat, le président a critiqué lors d'un discours prononcé à la Maison Blanche les grandes compagnies pétrolières dont les bénéfices ont bondi, alors que les Américains peinent à faire le plein. L'industrie pétrolière "n'a pas respecté son engagement d'investir en Amérique et de soutenir le peuple américain", a-t-il déclaré. Les entreprises font "des profits si élevés qu'il est difficile d'y croire... Leurs profits sont une manne de la guerre", du conflit qui ravage l'Ukraine, et il est de leur responsabilité d'agir, a ajouté le président.

S'ils répercutaient ces bénéfices sur les consommateurs, les prix des carburants baisseraient d'environ 50 cents, estime Joe Biden. "S'ils ne le font pas, ils devront payer un impôt plus élevé sur leurs bénéfices excédentaires et faire face à d'autres restrictions", a-t-il ajouté. La Maison Blanche va travailler avec le Congrès pour examiner ces options et d'autres. "Il est temps pour ces entreprises de cesser de profiter de la guerre".

Alors que l'administration Biden appelle fréquemment à des investissements plus importants dans l'industrie pétrolière américaine, les producteurs de schiste ont fait preuve de discipline en matière de capital dans un contexte d'incertitude pesant sur la demande et de conditions de travail difficiles, expliquent les équipes d'UBS. Proposer une taxe exceptionnelle sur l'énergie peut faire la une des journaux, obtenir un consensus bipartisan au Congrès est une autre paire de manches, soulignent les spécialistes. Ces derniers s'attendent à ce que le Brent grimpe à 110 le baril dans les mois à venir en raison d'une offre tendue, et confirment leur préférence pour les actions énergétiques et pour le pétrole au sein des matières premières.