Etats-Unis : Donald Trump sur le point de quitter l'hôpital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi soir sur Twitter qu'il quitterait l'hôpital quelques heures plus tard, à 18H30 heure de Washington (soit 00H30 en France). Testé positif au Covid-19 en fin de semaine dernière, il avait été hospitalisé samedi dernier et traité notamment avec un cocktail d'anticorps du laboratoire Regeneron et un antiviral de Gilead, le remdesivir.

Le président américain a également affirmé se "sentir très bien" et "mieux qu'il y a 20 ans". "N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l'administration Trump, de très bons médicaments et connaissances", a-t-il ajouté sur Twitter.

A la Bourse de New York, les indices ont accru leur avance après ces informations : +1,68% pour le Dow Jones à la clôture, +1,8% pour le S&P 500 et +2,3% pour le Nasdaq composite.

Le président restera "surveillé jusqu'à lundi prochain" par les médecins

Lors d'une conférence de presse, le médecin du président américain, Sean Conley, a indiqué que "son état (de santé) lui permet de rentrer chez lui ce soir", mais a précisé que Donald Trump continuera à être pris en charge médicalement et qu'il serait surveillé jusqu'à lundi prochain par les médecins. Le Dr Conley a précisé que Donald Trump n'avait pas présenté de fièvre depuis plus de 72 heures, mais qu'il avait tout de même dû être réoxygéné "à deux reprises".

Le président américain "est de retour comme jamais" et "va continuer à travailler normalement dans un espace sécurisé", a ajouté l'équipe de médecins de la Maison Blanche.