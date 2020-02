Estimeo lève 500.000 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Estimeo accélère son développement sur le marché de la valorisation des startups et lève un demi million d'euros.

Estimeo, co-fondé en 2017 par Florian Bercault et Adrien Fenech, s'est rapidement développé en tant que tiers de confiance du monde de l'innovation. Avec plus de 2.500 startups inscrites, Estimeo est devenu la référence sur le marché de la valorisation de startups...