Erytech : Au 30 septembre, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 47,3 ME

(Boursier.com) — La perte nette des ç premiers mois de 2022 chez Erytech s'élève à 6,2 millions d'euros, en amélioration de

35,4 millions d'euros par rapport à l'année précédente, résultant du gain net de 24,4 millions d'euros liés à la vente de l'usine de Princeton, et la baisse drastique des dépenses d'exploitation qui, à 31,2 millions d'euros pour la période des neuf mois de 2022, montrent une baisse accélérée de 15,5 millions d'euros (-33%) par rapport à l'année précédente, due principalement à la diminution de 14,4 millions d'euros des dépenses de développement préclinique et clinique, qui s'explique par la fin progressive des programmes cliniques, et à la diminution de 1,4 million d'euros des frais généraux et administratifs.

Les dépenses d'exploitation totales de 31,2 millions d'euros comprennent une provision pour dépréciation de 2,5 millions d'euros du site de production de Lyon, liée à la fin des activités d'eryaspase, et une provision de restructuration de 1,9 million d'euros, liée au plan de réduction des effectifs en France.

L'impôt sur les sociétés comprend en 2022 une provision de 3,8 millions d'euros (4,1 millions de dollars), traduisant le maximum de l'impact fiscal de la plus-value de la vente de l'usine de Princeton.

Au 30 septembre 2022, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech s'élevaient à 47,3 millions d'euros (environ 46,3 millions de dollars), contre 33,7 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'augmentation nette de 13,6 millions d'euros de la position de trésorerie au cours des neuf premiers mois de 2022 est le résultat d'une génération nette de trésorerie de 37,6 millions d'euros, liés à la vente de l'usine de Princeton, d'une utilisation nette de trésorerie de 26,4 millions d'euros liés aux activités d'exploitation et d'investissement (à l'exclusion de la vente de l'usine de Princeton), de 1,6 million d'euros liés aux activités de financement, incluant 3 millions d'euros de préfinancement du Crédit d'Impôt Recherche, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 1,7 million d'euros.

Au début de cette année, la société a lancé un important programme de restructuration et de réduction des coûts, qui s'est encore intensifiée avec l'arrêt du processus de demande de BLA. Compte tenu de cette réduction en cours des dépenses d'exploitation, la société estime que sa trésorerie actuelle peut permettre de financer ses dépenses d'exploitation prévues et ses programmes en cours jusqu'à mi-2024.

Actualités et principales réalisations attendues au cours des 6 prochains mois :

Avancement des discussions de partenariat

Avancement des programmes précliniques

Informations concernant la conférence téléphonique

La direction d'ERYTECH tiendra une conférence téléphonique et un webcast le mardi 22 novembre 2022 à 14h30 (heure de Paris) et commentera les faits marquants et résultats à la fin du troisième trimestre 2022. Gil Beyen (Directeur Général d'ERYTECH), Eric Soyer (Directeur financier et Directeur des opérations) et Iman El-Hariry (Directeur médical), feront une brève présentation, suivie d'une séance de questions-réponses.