Equinix annonce des améliorations sur Equinix Fabric

(Boursier.com) — Equinix Inc, fournisseur de services au coeur de l'infrastructure numérique mondiale, annonce des améliorations sur Equinix Fabric, sa plateforme d'interconnexion à la demande aux fournisseurs de cloud. Ces améliorations permettront de fournir de manière transparente et instantanée des connexions directes aux plateformes de cloud leaders telles que Google Cloud, choisi pour être le partenaire inaugural de l'offre.

Dès le troisième trimestre 2023, les clients d'Equinix Fabric pourront bénéficier de connexions cloud avec des bandes passantes allant jusqu'à 50 Gbps. En collaborant avec Google Cloud, premier partenaire cloud à prendre en charge cette nouvelle capacité, Equinix permettra aux entreprises de gérer des charges de travail plus importantes et d'intégrer des technologies d'intelligence artificielle et de machine learning. Des intégrations avec d'autres plateformes cloud leaders sont prévues à l'avenir.

"Les clients ont plus que jamais besoin d'accéder rapidement à leurs données, que ce soit pour entraîner un nouveau modèle d'IA ou pour permettre une connectivité multicloud hybride entre les charges de travail critiques", a déclaré Arun Dev, Global Leader for Digital Interconnection Services chez Equinix. "Les clients ont besoin de connecter leur infrastructure et services numériques à la demande à la vitesse du logiciel via une interconnexion sécurisée et software-defined. Je suis ravi que Google Cloud soit le premier partenaire à aider nos clients à libérer leurs charges de travail hybrides multicloud en pleine croissance."