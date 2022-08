Enogia : contrat de 6,5 ME en Allemagne

(Boursier.com) — Enogia a annoncé un contrat de fourniture de 40 modules ORC et de services associés pour un montant global de 6,5 ME avec un acteur important du biogaz allemand. Enogia souligne qu'il s'agit de sa commande la plus significative jamais signée et probablement la plus importante en nombre de machines signées par un fabricant d'ORC en 2022.

Les modules seront installés sur la plus grande centrale de méthanisation par digestion anaérobie au monde, qui deviendra en outre le 1er site en nombre d'ORC en service en Europe et le 2ème au monde. Les modules permettront de valoriser la chaleur des circuits de refroidissement des moteurs des groupes électrogènes biogaz, l'électricité produite étant consommée sur site afin de réduire la facture énergétique de l'exploitant, fortement impactée par les récentes hausses des prix de l'énergie.

Ce contrat devrait générer du chiffre d'affaires pour Enogia dès le 4ème trimestre 2022, compte tenu de la comptabilisation à l'avancement, et participe à la confirmation des perspectives de croissance annoncées pour 2022.