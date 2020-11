Engie s'engage dans la lutte contre les violences

(Boursier.com) — Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. A cette occasion, Engie a décidé de s'associer à l'action du Ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances dans ce combat.

Avec ses 75.000 collaborateurs en France et ses 8 millions de foyers clients d'Engie, le groupe joue un rôle central dans l'écosystème économique et social français, et dispose d'une capacité unique d'atteindre et de sensibiliser le plus grand nombre sur la question des violences. Engie a donc voulu, en tant qu'entreprise engagée, répondre à l'appel lancé aux grandes entreprises de France par Mme Elisabeth Moreno, non seulement en s'engageant à relayer la communication du gouvernement autour de la prévention et du traitement des violences, mais aussi en contribuant financièrement à la lutte contre les violences par un don au travers de la Fondation Engie au profit d'associations engagées dans la protection des victimes. L'aide à l'enfance et la place des femmes sont au coeur de l'engagement de la Fondation.