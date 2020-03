Engie investit dans la plate-forme technologique d'hydrogène H2Site

(Boursier.com) — Engie, via sa filiale de capital-risque Engie New Ventures, effectue un investissement stratégique dans H2Site. Basé à Bilbao, en Espagne, H2Site est un spin-off créé par le centre de recherche et technologie Tecnalia et l'Université de technologie d'Eindhoven. Il vise à commercialiser un système basé sur un réacteur à membrane qui est capable de produire, sur le site d'un client, de l'hydrogène de haute pureté à partir de méthane et en particulier du biométhane et de l'ammoniac...

Avec un processus industriel en une étape associant des membranes dans un réacteur, H2Site a pour objectif d'apporter une solution compacte et compétitive qui répond aux problématiques de nombreux clients en matière de production décentralisée, de transport et de stockage d'hydrogène. Cette technologie de rupture a été identifiée et évaluée par Engie dans le cadre de divers travaux collaboratifs de recherche.

En plus d'une prise de participation minoritaire au capital de H2Site, Engie, à travers son centre de recherche Engie Lab Crigen a noué un partenariat de coopération en R&D avec Tecnalia et l'Université de Technologie d'Eindhoven pour développer les applications émergentes de cette technologie qui contribue à une transition vers la neutralité carbone.