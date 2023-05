Engie : EDP transfère sa participation dans la société Principle Power

(Boursier.com) — Le groupe EDP a trouvé un accord avec Ocean Winds (OW), la joint-venture créée par EDP Renewables et ENGIE spécialisé dans l'éolien en mer, pour transférer les positions d'EDP dans Principle Power, le leader mondial du marché des plateformes flottantes en mer.

L'éolien flottant représentant un tiers de ses 16,6 GW de projets éoliens offshore, l'acquisition par Ocean Winds de la participation de 25,4 % d'EDP dans Principle Power lui apporte un avantage concurrentiel au développement de son portefeuille de projets éoliens flottants et renforce sa position de leader sur le marché en pleine croissance de la production d'énergie éolienne offshore. Grâce à cette transaction et à sa participation antérieure, Ocean Winds détient désormais 36,25 % de Principle Power.

Principle Power est spécialisé dans la conception de structures flottantes pouvant accueillir des éoliennes en eaux profondes. Le partenariat avec EDP a été initié en 2009, les deux entreprises étant pionnières dans l'exploration du potentiel de la côte portugaise, où les fonds marins profonds empêchent l'utilisation de plateformes offshore traditionnelles.

En 2011, Principle Power et EDP ont déployé avec succès un prototype d'éolienne de 2 MW installée sur une plateforme flottante au large de Póvoa de Varzim, au nord du Portugal. Il s'agissait du premier essai pilote grandeur nature d'éolienne offshore flottante utilisant la technologie semi-submersible. La structure a été testée face à des vagues de plus de 17 mètres et à de fortes rafales de vent. Ce premier projet pilote, WindFloat 1 (WF1), a prouvé la viabilité de la technologie et a ensuite été reproduit à l'échelle pré-commerciale au Portugal avec le projet Windfloat Atlantic, premier projet flottant ayant eu accès au financement de projet et le seul projet éolien offshore sur la côte portugaise avec une capacité installée de 25 MW.

WindFloat Atlantic a été développé et est désormais exploité par Ocean Winds, depuis la création de la joint-venture en 2019, constituant le premier investissement d'EDP Renewables et d'ENGIE dans l'éolien offshore. Ocean Winds travaille également avec la technologie de Principle Power pour faire avancer d'importants projets d'éoliennes flottantes de son portefeuille, avec des exemples notables, notamment en France (30 MW en construction) et en Corée du Sud (1,2 GW en développement avancé).