Energie : Uniper va être nationalisé

(Boursier.com) — Uniper va bel et bien être nationalisé. Comme redouté depuis plusieurs semaines, Berlin a décidé de sauver le plus grand importateur de gaz du pays et ainsi éviter l'effondrement du secteur énergétique allemand en rachetant la participation majoritaire de 78% du groupe finlandais Fortum pour environ 500 millions d'euros. Le gouvernement va également injecter 8 milliards d'euros dans le groupe basé à Düsseldorf via une augmentation de capital à 1,70 euro par action. Et ce alors qu'Uniper a fini sur un cours de clôture de 4,18 euros hier soir à Francfort.

"Dans les circonstances actuelles des marchés européens de l'énergie et compte tenu de la gravité de la situation d'Uniper, la cession d'Uniper est la bonne mesure à prendre", a indiqué Markus Rauramo, directeur général et président de Fortum.

Le sauvetage d'Uniper aura ainsi coûté au moins 29 milliards d'euros à Berlin. L'Allemagne, qui a bâti son modèle économique sur le gaz russe bon marché, est confrontée à une pénurie d'approvisionnement alors qu'Uniper était l'un des plus gros clients européens du géant russe Gazprom.

Agreement on amended stabilization package: Federal Government to acquire ~99% stake in #Uniper > >The Federal Government, Uniper and @Fortum have today agreed on an amendment to the package of measures announced on 22 July 2022. > >Read more: https://t.co/oevkYsONEm pic.twitter.com/xOK5gStATR

— Uniper (@uniper_energy), via Twitter

Klaus-Dieter Maubach, DG d'Uniper, a déclaré : "l'accord d'aujourd'hui clarifie la structure de propriété, nous permet de poursuivre nos activités et de remplir notre rôle de fournisseur d'énergie essentiel au système. Cela sécurise l'approvisionnement en énergie des entreprises, des services publics municipaux et des consommateurs. La modification du paquet de stabilisation annoncée en juillet était nécessaire dans le contexte d'une nouvelle aggravation de la crise énergétique. Chez Uniper, nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'Allemagne et l'Europe. Nous nous engageons à faire notre part pour surmonter cette crise et restructurer l'approvisionnement énergétique de ce pays".