Enensys : Nomination

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte d'ENENSYS Technologies s'est réunie hier matin à 10h00 au siège social de la société, sous la présidence de M. Régis Le Roux, Président du Conseil d'Administration.

Les actionnaires ont approuvé à une quasi-unanimité toutes les résolutions présentées par le Conseil d'Administration. En matière de gouvernance, l'Assemblée a notamment approuvé la nomination de Mr Yves Bouillon en tant que nouvel administrateur indépendant.

Yves Bouillon, 55 ans, est un expert reconnu des infrastructures et solutions de transmission vidéo pour l'information ou les événements sportifs. Il a réalisé toute sa carrière au sein du Groupe TF1 où il occupe aujourd'hui la fonction de Directeur adjoint de la MediaFactory en charge du pôle "Préparation des Médias". Ce pôle qualifie, adapte, enrichit et rend accessible les contenus à destination des chaînes linéaires du groupe et accompagne le développement des offres digitales tout en optimisant les ressources, au travers de l'utilisation des solutions d'automatisation Cloud Native et l'intelligence artificielle. Yves Bouillon est également très investi dans le développement de pratiques plus vertueuses pour réduire l'impact carbone du secteur. Yves Bouillon apportera ainsi au Groupe sa vision stratégique de l'évolution des besoins d'innovations technologiques des acteurs du "Broadcast et du Streaming".