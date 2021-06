Encore une très forte demande pour les obligations émises par l'UE

Encore une très forte demande pour les obligations émises par l'UE









(Boursier.com) — Nouvelle très forte demande pour la deuxième série d'obligations émises par l'Union européenne dans le cadre de son plan de relance 'NextGenerationEU'. Alors que la Commission européenne a vendu 9 milliards d'euros de titres de créance à cinq ans et 6 milliards d'euros d'obligations à 30 ans, la demande totale a dépassé les 130 milliards d'euros, soit plus de huit fois le montant offert. Cette émission fait partie d'un programme visant à lever 750 milliards d'euros de dette sur cinq ans pour financer des subventions et des prêts aux États membres dans le cadre du plan de relance européen post-Covid.

NextGenerationEU est l'instrument phare de l'UE face à la crise de la Covid-19. Il vise à soutenir la reprise économique et à construire un avenir plus vert, plus numérique et plus résilient. Bruxelles a approuvé cet instrument dans le cadre d'un ensemble de mesures de relance de plus de 2.000 milliards d'euros (en prix courants), qui comprend également le budget à long terme pour la période 2021-2027.