Encore d'importants flux entrants sur les fonds actions (non européens)

(Boursier.com) — Les investisseurs ont continué à se positionner sur les actions lors de la semaine close le 14 décembre, soit avant les dernières décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE. Selon les données d'EPFR Global reprises par Bank of America, les flux entrants sur les actions mondiales ont atteint 18 milliards de dollars sur la période, avec 25,2 Mds$ d'entrées sur les fonds actions américains. A l'inverse, les fonds actions du Vieux continent ont subi une 44e semaine consécutive de décollecte (4 Mds$), du jamais vu. Les fonds obligataires mondiaux ont eux enregistré des entrées de 2,3 milliards de dollars au cours de la semaine, tandis que 31,1 Mds$ sont sortis des fonds monétaires, un niveau plus observé depuis 3 mois.

Les stratèges de Bank of America dirigés par Michael Hartnett affirment qu'une "erreur de politique" des Banques centrales pourrait entraîner un atterrissage brutal de l'économie en 2023. Ils ajoutent que des 'fissures' sur le marché du travail entraîneront la fin du marché baissier pour les actions.