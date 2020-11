Emova Group : bonne résistance malgré un contexte morose sur l'exercice 2019-2020

(Boursier.com) — Malgré le contexte adverse sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020 où se sont succédés mouvements des gilets jaunes, grèves des transports publics et crise sanitaire, le volume d'affaires d'Emova Group résiste. Il s'établit à 102,4 millions d'euros (116,5 ME à fin septembre 2019), soutenu par la nette reprise d'activité à partir de la sortie du confinement mi-mai 2020. Ainsi, après une excellente performante de l'activité réalisée en juin à l'occasion de la fête des mères (+20% par rapport à 2019), le volume d'affaires du 4è trimestre s'établit à 23,8 ME en croissance de 1,7 ME par rapport au 4è trimestre 2018-2019.

La croissance du 4e trimestre est portée par l'activité des succursales et des franchises en France. A fin septembre 2020, le volume d'affaires des franchises atteint 21,4 ME, avec un parc de magasins diminué de 5 points de vente par rapport à fin septembre 2019. L'activité des succursales -dont le parc reste stable- augmente de 0,3 ME par rapport au 4è trimestre de l'exercice précédent. A l'international, le volume d'affaires est impacté par la crise sanitaire.

Ce dynamisme illustre à la fois la reprise enregistrée entre juillet et septembre sur l'ensemble du territoire et sur toutes les marques (et particulièrement sur Monceau Fleurs), mais aussi les effets de la stratégie de rationalisation du parc concentré sur les points de vente les plus performants.

Malgré le contexte morose depuis le début d'année, le volume d'affaires du 4ème trimestre ressort en croissance, confirmant la résilience de notre marché. Les clients ont repris leurs habitudes d'achat de plantes et de fleurs dès la sortie du confinement et jusqu'au début du couvre-feu puis du second confinement. En octobre, 3 nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes. Dans une année où les mouvements sociaux puis le confinement ont pesé sur l'activité, je remercie l'ensemble de nos franchisés et de nos collaborateurs pour leur engagement. Je suis confiant en l'avenir de notre Groupe et confirme nos ambitions à moyen terme de croissance et de rentabilité et de déploiement multicanal des enseignes , commente Franck Poncet, Président du Directoire d'Emova Group.

Perspectives

La reprise de la dynamique des ventes constatée depuis la sortie du confinement s'est poursuivie en octobre, y compris après mise en place des mesures de couvre-feu en France. Ainsi, le volume d'affaires France a connu en octobre une croissance à 2 chiffres par r apport à octobre 2019. Le groupe a par ailleurs bénéficié de mesures gouvernementales exceptionnelles pour le secteur de la fleur, les magasins ayant pu rester ouverts les 1er et 2 novembre pour la Toussaint malgré le début du confinement. Les ventes sur ces 2 jours ont été solides quoique légèrement en retrait par rapport à l'an dernier.

Depuis le 3 novembre, l'activité est impactée par le second confinement. Les boutiques s'adaptent de façon à poursuivre partiellement leur activité par le biais du 'click and collect' et du 'call and collect'. A date, les succursales qu'un bon nombre des franchisés restent ouverts sous ces formats. Les magasins et le siège ont recours à l'activité partielle.

Le Groupe affiche une situation de trésorerie toujours solide suite à l'augmentation de capital de mai et la conclusion d'un PGE de 5 ME en juin.

Emova Group est attentif aux annonces gouvernementales et s'organise pour être prêt et réactif en cas d'annonce de réouverture début décembre. En tout état de cause, quelle que soit l'évolution des restrictions administratives, il oeuvre avec l'ensemble de la profession pour obtenir l'autorisation d'étalage des sapins de Noël en extérieur, devant les magasins.

Emova Group est confiant dans l'avenir et réaffirme ses objectifs stratégiques à moyen terme.