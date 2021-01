ELWAVE lève 2 millions d'euros

(Boursier.com) — ELWAVE , un fabricant de systèmes de détection électromagnétique pour la robotique sous-marine et industrielle, annonce avoir finalisé sa première levée de fonds de 2 millions d'euros, qui lui permettront de soutenir son fort développement, et d'accélérer l'industrialisation et la commercialisation de ses produits sous-marins.

Le tour de table a été mené par SOFIMAC Innovation avec les fonds LITTO INVEST et AVI (Crédit Agricole Atlantique Vendée). BPIfrance et deux banques complètent la levée de fonds qui intervient alors que ELWAVE se développe pour répondre à la forte demande en robotique sous-marine, en particulier avec le développement du marché de l'éolien offshore et des drones sous-marins.

ELWAVE a été créée en 2018 pour valoriser plus de 10 ans de travaux de recherche du laboratoire de biorobotique de l'Institut Mines-Telecom Atlantique sur la technologie du "sens électrique". Le sens électrique est un mode de perception utilisé par les poissons tropicaux vivant dans des eaux boueuses et très encombrées de branches dans lesquelles la vision et l'acoustique sont inefficaces. L'évolution naturelle a conduit ces poissons à se doter de ce mode de perception alternatif adapté à leur environnement.