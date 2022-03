Elon Musk accepterait de combattre Poutine de la main gauche

(Boursier.com) — Elon Musk a rebondi hier soir sur un post Telegram du chef de la République de Tchétchénie Ramzan Kadyrov, dans lequel ce dernier conseillait au milliardaire de ne pas se mesurer physiquement à Vladimir Poutine. "Vous êtes dans deux catégories complètement différentes. Et il ne s'agit même pas d'arts martiaux ou de judo, par exemple", a raillé Kadyrov, opposant le "businessman et utilisateur de Twitter", Musk, à "l'homme politique et stratège mondial" Poutine, "inspirant l'effroi à l'Occident et aux États-Unis". "Vladimir Vladimirovich aura l'air antisportif lorsqu'il sera en train de vous démolir, vous, bien plus faible adversaire", insiste le dirigeant tchétchène, affublant Elon Musk du surnom d'"Elona" et lui conseillant un entraînement en Tchétchénie avant d'affronter le président russe.

"Vous aurez besoin de gonfler ces muscles pour vous transformer de la douce (efféminée) Elona en un brutal Elon que vous avez besoin d'être", ajoute Kadyrov, proposant à Elon Musk de s'entraîner dans l'un des centres tchétchènes au maniement des armes et au combat. "Vous rentrerez de la République de Tchétchénie comme une personne complètement différente Elona, c'est-à-dire, Elon"...

Évidemment, le dirigeant de Tesla et SpaceX, expert en maniement de l'ironie, ne s'est pas fait prier, rétorquant sur Twitter : "Merci pour l'offre, mais une formation aussi excellente me donnerait trop d'avantages. S'il a peur de se battre, j'accepterais de n'utiliser que ma main gauche et je ne suis même pas gaucher. Elona". Notons d'ailleurs que Musk a aussi modifié son profil sur le réseau social média, devenant ainsi... "Elona Musk".

Rappelons que l'homme le plus riche du monde avait donc surpris avant-hier en défiant Vladimir Poutine sur Twitter. "Je défie par la présente Vladimir Poutine en combat singulier. L'enjeu est l'Ukraine", avait lancé l'homme d'affaires. "Acceptez-vous ce combat ?", avait questionné encore l'homme le plus riche du monde, dans un autre tweet adressé au président russe. "Je suis tout à fait sérieux", avait insisté Musk.

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Si Poutine pouvait si facilement humilier l'Occident, alors il accepterait le défi. Mais il ne le fera pas", avait aussi asséné Musk... "Ce serait un honneur" d'accepter le défi si le leader russe le relevait, avait affirmé le fantasque homme d'affaires.

Dmitri Rogozine, chef de l'agence spatiale russe Roscosmos et proche de Poutine, avait aussi réagi à l'appel au duel de Musk en citant Alexandre Pouchkine : "Toi, petit diable, tu es encore jeune. Rivaliser avec moi, faible, ne serait qu'une perte de temps. Dépasse mon frère en premier". Musk avait répliqué sur Twitter. "Je vois que vous êtes un dur négociateur", s'était amusé le milliardaire, ajoutant que Poutine pourrait même "amener son ours" lors du combat.

Cette improbable provocation en duel intervient quelques jours après que SpaceX eut activé son service d'accès internet par satellite Starlink au-dessus de l'Ukraine, envoyant également des kits de connexion afin d'aider le pays envahi par la Russie à conserver un système de communication. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait vivement remercié Musk et l'avait invité à visiter le pays "après la guerre", évoquant même des projets spatiaux.