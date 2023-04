(Boursier.com) — Eloi , société à mission et startup à impact, fondée en 2019 par Maxime Pawlak et François Moret, oeuvre pour la transmission de fermes en agroécologie. Primée plusieurs fois par le monde agricole, elle promeut l'adaptation des fermes à la demande des nouveaux candidats, notamment à travers le concept de "grappes de fermes agroécologiques". Elle permet ainsi la reprise d'une ferme par plusieurs repreneurs indépendants mais complémentaires.

En proposant la réadaptation des fermes en transmission, et la digitalisation du processus d'installation, Eloi facilite la reprise des fermes et leur conversion aux pratiques de l'agroécologie. Elle compte 470 fermes en cours de transmission et a qualifié plus de 1.500 candidats à l'installation en agroécologie.

Pour répondre à l'urgence écologique et permettre le renouvellement des populations agricoles, Eloi souhaite déployer ses solutions à grande échelle pour permettre la transmission de 1.000 fermes par an d'ici 5 ans, notamment grâce au financement participatif sur la plateforme LITA.co.

Après la phase de pré-collecte Eloi passe en phase de collecte de sa campagne de financement participatif sur Lita.co. Le passage dans cette phase signifie que Eloi a identifié un investisseur principal pour son tour de financement qui a défini les conditions de l'investissement (valorisation, pacte...).

Pour en savoir plus sur la FoodTech avec eToro