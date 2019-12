Elkem achète Polysil, société chinoise leader dans les élastomères et les résines silicones

(Boursier.com) — Elkem ASA a signé un accord pour l'acquisition de Polysil, société chinoise, spécialisée dans les élastomères et les résines silicones. Polysil occupe des positions de leader sur les marchés des silicones pour la puériculture, des silicones alimentaires, ainsi que pour les applications électroniques et médicales. La complémentarité des gammes et des marchés de Polysil et d'Elkem renforce la stratégie de forte croissance et de spécialisation d'Elkem, en Chine comme à l'international.

Polysil est une entreprise privée de plus de 400 salariés, située à Zhongshan dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. La société a développé des positions technologiques de premier plan dans la recherche et la production d'élastomères vulcanisables à chaud (EVC), de caoutchouc de silicone liquide (LSR) et d'auto-adhésifs silicones (PSA). Polysil compte deux sites de production et un centre de recherche et de développement qui regroupe plus de 50 chercheurs...