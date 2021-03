Elistair annonce une Série B de 5 ME pour accélérer son déploiement international

(Boursier.com) — La start-up lyonnaise Elistair, leader du drone filaire, lève 5 ME auprès d'Omnes et de son investisseur historique, Starquest. Cette Série B fait suite à un premier financement de 2MEUR en 2018. Depuis sa création en 2014 par un duo d'ingénieurs de Centrale Lyon, ses solutions sont déjà déployées dans 65 pays par des forces militaires et de sécurité intérieure.

Elistair s'adresse notamment aux acteurs de la défense et de la sécurité intérieure avec deux gammes de produits Made in France et brevetés : un drone filaire automatisé (Orion 2) et des stations filaires permettant de transformer un drone standard en drone filaire.

Capable de détecter un véhicule à plus de 10km, le drone Orion 2 agit comme un mât d'observation aérien, permettant d'augmenter significativement le champ de vision des forces en opération et de réduire ainsi les points de vulnérabilité.