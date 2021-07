Elis : Acquisition de PestGuard en Irlande

Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis , acteur international multiservices, proposant des solutions textiles, d'hygiène et de 'facility services', présent en Europe et en Amérique latine, annonce aujourd'hui l'acquisition de 100% de PestGuard Limited en Irlande.

PestGuard opère sur le marché porteur de la lutte antiparasitaire. C'est une entreprise de 50 employés basée à Dublin et qui couvre l'ensemble de l'Irlande et de l'Irlande du Nord.

PestGuard a généré un chiffre d'affaires de 3 ME en 2020 avec une très bonne rentabilité. Elis a récemment commencé à s'adresser au marché irlandais de la lutte antiparasitaire et cette acquisition va accélérer la croissance de ce marché. La direction de Pest Guard restera en place pour poursuivre le développement de l'entreprise. Cette acquisition sera consolidée à compter du 1er août 2021.