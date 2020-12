Elior et le Prevent2Care Lab lancent le recrutement de la première promotion de start-ups du programme "Nutrition Lab"

Elior et le Prevent2Care Lab lancent le recrutement de la première promotion de start-ups du programme "Nutrition Lab"









Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior Group, leader français de la restauration collective qui nourrit chaque jour plus de 5 millions de convives dans le monde, et le Prevent2Care Lab, accélérateur de start-ups et d'associations de la prévention santé, unissent leurs forces pour faire de l'alimentation le levier d'une meilleure prévention santé.

Ils lancent le recrutement de la première promotion de start-ups du programme Nutrition Lab et recevront les candidatures entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Le Prevent2Care Lab, créé en 2018 à l'initiative de la Fondation Ramsay Santé, et rejoint en 2019 par Pfizer Innovation France, développe cette année le Nutrition Lab, sa branche dédiée à la thématique de la nutrition santé. Elior Group apporte ainsi son soutien à INCO, accélérateur mondial de startups green et sociales, pour opérer ce nouveau programme et accompagner les start-ups qui ont pour ambition de promouvoir une meilleure santé par l'alimentation.

"Elior Group se réjouit de participer au programme d'incubation Nutrition Lab. En tant que premier restaurateur social français, nous avons à coeur de proposer à nos convives des repas bons pour la santé, bons pour la planète et bons au goût. Soutenir des start-ups qui s'appuient sur l'innovation et la nutrition pour améliorer la santé est une preuve supplémentaire de l'engagement d'Elior Group qui apportera son expertise food et tech aux cinq start-ups sélectionnées", déclare Anne-Cathy de Tavernier, directrice nutrition d'Elior Group.

"Les liens entre nutrition et santé sont de mieux en mieux connus et le risque de développer de nombreuses maladies (cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète) peut être réduit en adoptant des habitudes nutritionnelles ad hoc. Développer une branche nutrition au sein du Prevent2Care Lab pour favoriser l'émergence de solutions digitales innovantes nous est apparu comme opportun et pertinent. Qui plus est avec l'un des leaders mondiaux de la restauration collective, forcément sensible à ces sujets et expert en la matière ", ajoute Caroline Desaegher, déléguée générale de la Fondation Ramsay Santé.

"En matière de santé comportementale, la nutrition est un volet clé car elle peut jouer un rôle majeur dans la survenue de certaines pathologies chroniques. Avec le Nutrition Lab, le programme Prevent2Care Lab se déploie dans une nouvelle dimension où l'innovation digitale se met au service de l'alimentation, en bénéficiant de l'expertise de l'un des acteurs majeurs du domaine", explique Sabrina Lesage, Responsable Alliances Stratégiques, Pfizer France.